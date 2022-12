Pasi u raportua për një lidhje të re të saj me Jack Harlow, Dua Lipa shihet e vetme rrugëve të New Yorkut Dua Lipa është parë për herë të parë pas raportimeve se është në lidhje me reperin Jack Harlow. Interpretuesja e hitit “Levitating” u pa duke u përpjekur të mos dukej në publik ndërsa ishte jashtë në New York City të martën, shkruan DailyMail. Ajo u përpoq të mos binte në sy e veshur me një…