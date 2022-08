Pasi u publikua fotoja me barkun e fryrë, reagon Einxhel

Einxhel Shkira dhe Dj Dagz po e shijojnë lidhjen e tyre, tash e sa muaj prej kur edhe ka mbaruar “Big Brother VIP”.

Madje ata vazhdojnë e komentohen shumë në media, shkruan lajmi.net.

Einxhel ka kohë prej kur po përmendet në media për një shtatëzani të parë.

E gjatë ditës së djeshme, u publikua një foto në rrjete sociale, ku Einxhel shihej me barkun e fryrë rrugëve të Prishtinës, bashkë me Dagzin.

Pas kësaj Einxhel ka reaguar për herë të parë përmes një statusi në ‘Twitter’.

“Një ditë do flas dhe do vë shumë pika mbi “i”… Atë ditë shumë njerëz do pendohen që janë ngatërruar me personin e gabuar”, ka shkruar Einxhel./Lajmi.net/