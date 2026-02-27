Pasi u pa me Pecin në Jug, Admirali Amerikan viziton edhe Mitrovicën e Veriut
Admirali amerikan, Geroge Witkof, bashkë me komandantin e KFOR-it, Ozkan Ulutas, kanë vizituar sot edhe Komunën e Mitrovicë së Veriut.
Në një njoftim të komunës thuhet se gjatë këtij takimi është diskutuar për sitautën aktuale politike dhe atë të sigurisë.
“Gjatë takimit u diskutua për situatën aktuale politike dhe të sigurisë, ndërsa më pas delegacioni shëtiti nëpër qytet. Shprehim mirënjohje për vizitën dhe angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Mitrovicës së Veriut.
Witkof sot gjatë ditës ka vizituar edhe Komunë e Mitrovicës së Jugut dhe është takuar me kryetarin e kësaj komune, Faton Pecin.