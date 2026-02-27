Pasi u pa me Pecin në Jug, Admirali Amerikan viziton edhe Mitrovicën e Veriut

Admirali amerikan, Geroge Witkof, bashkë me komandantin e KFOR-it, Ozkan Ulutas, kanë vizituar sot edhe Komunën e Mitrovicë së Veriut. Në një njoftim të komunës thuhet se gjatë këtij takimi është diskutuar për sitautën aktuale politike dhe atë të sigurisë. “Gjatë takimit u diskutua për situatën aktuale politike dhe të sigurisë, ndërsa më pas delegacioni…

Lajme

27/02/2026 17:25

Admirali amerikan, Geroge Witkof, bashkë me komandantin e KFOR-it, Ozkan Ulutas, kanë vizituar sot edhe Komunën e Mitrovicë së Veriut.

Në një njoftim të komunës thuhet se gjatë këtij takimi është diskutuar për sitautën aktuale politike dhe atë të sigurisë.

“Gjatë takimit u diskutua për situatën aktuale politike dhe të sigurisë, ndërsa më pas delegacioni shëtiti nëpër qytet. Shprehim mirënjohje për vizitën dhe angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Mitrovicës së Veriut.

Witkof sot gjatë ditës ka vizituar edhe Komunë e Mitrovicës së Jugut dhe është takuar me kryetarin e kësaj komune, Faton Pecin.

Artikuj të ngjashëm

February 27, 2026

Publikohet agjenda për shënimin e Epopesë së UÇK-së, MB fton qytetarët...

February 27, 2026

Rexhepi: Osmani e ka votën time – po e presim propozimin...

February 27, 2026

Kurti takohet me shefin e OSBE-së, McGurk: Fokus në reforma, sundim...

February 27, 2026

Haziri: S’ka ndodhë që me u zgjedhë ndonjë president, pa pjesëmarrjen...

February 27, 2026

​Talebanët afganë pretendojnë se kanë vrarë 50 ushtarë pakistanezë

February 27, 2026

“Nuk kam fluturuar kurrë me avionin e tij dhe as nuk...

Lajme të fundit

Publikohet agjenda për shënimin e Epopesë së UÇK-së,...

Rexhepi: Osmani e ka votën time – po...

Kurti takohet me shefin e OSBE-së, McGurk: Fokus...

Vendimi për t’u mbuluar, Alba zbulon se çfarë i thanë hoxhallarët