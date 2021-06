Pasi theu heshtjen për ndarje nga Kanye, Kim pozon e shtrirë në krevat

Kim Kardashian është një prej emrave më të përfolur të shoubizit në mbarë botën, shkruan lajmi.net.

Ylli televiziv, së fundi u deklarua në “Keeping Up With The Kardashians” lidhur me ndarjen nga Kanye.

Ajo me lot në sy tha se po ndjehej si dështake, teksa tha se Kanye meriton një grua që e mbështet kudo që shkon.

Por, pas kësaj deklarata ajo publikoi foto joshëse e veshur me xhinste e bluzë ngjyrë ari, teksa pozoi e shtrirë.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim dhe Kanye gjenden në proces të divorcit, ndërsa pritet që ta ndajnë kujdestarinë për katër fëmijët e tyre. /Lajmi.net/