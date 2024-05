Pasi që te Biden jo: Kurti shkon te Erdogan Një prej mediave më të mëdha turke “Yeni Safak”, ka raportuar për vizitën e sotme të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në Ankara dhe takimin me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan. Takimi me Kurtin siç shkruan kjo media turke, ka zgjatur 1 orë e 50 minuta dhe ka qenë e mbyllur për media. Bashkë me Erdogan…