Pasi paralajmëroi rikthimin në muzikë, Fero fshin të gjitha postimet lidhur me fenë në rrjetet sociale Reperi i njohur Feronit Shabani, i njohur me emrin artistik Fero, ka paralajmëruar rikthimin e tij në skenën muzikore pas një kohe të gjatë mungese. Përmes rrjeteve sociale, ai ka ndarë me ndjekësit disa sekuenca nga kënga e re, e cila pritet të publikohet shumë shpejt. Në këto pamje, Fero shihet duke performuar vargje që…