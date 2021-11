Pasi njoftoi se i është rikthyer tumori në kokë, deputetja dhe aktorja Matoshi merr mijëra komente mbështetëse

Në kohë kur Matoshi ishte e diagnostifikuar me tumor, ajo ishte shtatëzënë, shkruan lajmi.net.

Nëntë vite pas aktores dhe deputetës i është rikthyer sëmundja e rëndë. Pas këtij momentit ajo ka marrur mbështetje nga shumë kolegë të saj duke përfshirë aktorë, deputet, miq e mijëra njer137z të cilët përmes komenteve të ndrysheme i kanë uruar asaj shërim sa më të shpejtë.

“Mos bo stila, kemi pune vitin e ardheshem!”, aktori Fatmir Spahiu i njohur si Bufi, i ka komentuar asaj në postimin e bërë në “Facebook”.

Ndryshe, gazetari Milaim Zeka ka postuar një fotografi të deputetes, duke shkruar se të gjithë lutemi për të.

“Adriana Matoshi – te gjithe lutemi per Ty. Ke kalu sfida me te renda ne jete, se sa kjo. Te gjitha do i kalosh, duke mos harru per asnje sekond se te duam shume, dhe lutemi per Ty!”, shkroi ai në postim.

“E dashur Adriana Matoshi jemi me fat qe te kemi. Je personi qe gjitheher na rikujton rendesin e jetes. Te dergoj shume perqafime, jam e bindur qe edhe kete betej do ta kalon dhe do shihemi per te luftu edhe beteja te tjera bashk”, komentoi deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Saranda Bogujevci.

“Gutu kryj punë Adriana se 100.000 punë i kemi”, ka shkruar aktori, Edi Kastrati.

“Adriana, ti je e forte zemer dhe perplot pozitivitet dhe jam e bindur qe do ta kalosh edhe kete sfide e do te kthehesh me shendet te plote prane familjes, miqve e kolegeve. Bashkë, do t’i vazhdojme planet qe i kemi”, i ka shënuar ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu.

“Ti qëndron e fortë përpara çdo stuhije. Shtyllën për forcë e ke udhëtim të jetës. Nuk të mposht asgjë!”, ka komentuar deputetja e LDK-së, Vlora Dumoshi.

“Ti je e fortë! Pa dyshim qe do ja dalesh! Zoti qofte me Ty”, ka komentuar deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu.

Këto ishin disa nga komentet e personazheve të njohur të cilët i kanë ofruar mbështetje Adrianës./Lajmi.net/