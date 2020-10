Pasi Maluma doli në publik me të dashurën, Natalia i dërgon një mesazh nga Hawaii

Modelja Natalia Barulich vazhdon të jetë në qendër të polemikave dhe shkak u bë fakti se ajo shkoi në Hawai me Henry Jiménez, fotografin e saj.

Modelja kroate me sa duket e adhuron Hawaiin, atë parajsë tokësore ku, sipas Malumas, ajo ishte me pushime me një futbollist brazilian.

Natalia Barulich en Hawái de vacaciones junto a Henry Jiménez pic.twitter.com/vgSo1IeoY3 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 22, 2020

“Jam shumë e lumtur që jam këtu, e dua Hawaiin, nuk dua të largohem më“, shkroi Natalia Barulich në një nga videot e postuara, transmeton lapsi. Kjo deklaratë bëri që të fillonin një mori komentesh nga fansat, duke i cilësuar fjalët e tij si një kunjë për Maluma.

“Hawai” dedikim për Natalian?

Sipas fansave, kënga, si dhe videoja e saj, duket se hedhin dritë mbi ndjenjat e Malumas pas ndarjes. Në këngë kolumbiani shprehet se “ajo” i poston fotot në Instagram vetëm për ta bërë xheloz dhe nëse ai do ta telefononte ajo do të rikthehej me të menjëherë.

Teksti i këngës përkthehet nga spanjisht në anglisht për të përfshirë referenca të dukshme që krijojnë imazhet e Natalia me Neymar në Instagram: “Fotografia që ke postuar duke thënë se ai është qielli yt. Babe, unë të njoh mirë, e di se e bëre për të më bërë xheloz. Unë nuk do të them kush, por dikush më tha që të pa duke qarë.

Në fillim të këtij viti, Natalia i tha Danny Morel se marrëdhënia e saj me Maluma ishte “toksike”, sepse ajo po jepte “1000 përqind” dhe duke marrë “20 përqind” si kthim.

Dhe kënga nis pikërisht me një vajzë që thotë: “Kjo marrëdhënie po bëhet toksike”.