Pasi iu zbulua lidhja, reagon Melinda Ademi

Melinda Ademi ka reaguar ashpër pas lajmit për lidhjen me Faton Aliun.

Gjatë ditës së djeshme, burime të lajmi.net zbuluan se Melinda Ademi është në lidhje me menaxherin e kompanisë “Panda Music”, shkruan lajmi.net.

Sipas këtij burimi, reperja dhe menaxheri i “Panda Music”, Faton Aliu, janë në lidhje dashurie prej kohësh.

Madje, ata kanë publikuar vazhdimisht fotografi bashkë në rrjete sociale.

Megjithatë, përmes një videoje në InstaStory, Melinda ka reaguar përmes një vidoeje në InstaStory.

“Çfarë nuk shkon me njerëzit. S’rri dot me dikë pa menduar të tjerët se jam martuar me të.

Mbylleni gojën”, janë fjalët e Melindës. /Lajmi.net/