Pasi ishin gati të bëheshin “llom” në studio, pajtohen Buzhala dhe Rexhaj

Lajme

12/02/2026 22:49

Një incident ndodhi në “Opinion” me autor Blendi Fevziu, ku gazetari Berat Buzhala sulmoi Albatros Rexhajn.

Kjo teksa po debatohej për Gjykatën Speciale, debat që eskaloi.

Por, gazetari Blendi Fevziu, ka publikuar videon pas emisionit duke treguar se Buzhala dhe Rexhaj ia zgjatën dorën njëri tjetrit, duke u pajtuar.

Më parë, Buzhala ka shkruar në Facebook, duke kërkuar falje për incidentin.

 

