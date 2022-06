Pasi Gjykata Supreme shpall ilegal abortin, Bebe Rexha: Armët kanë më shumë të drejta se gratë në Amerikë

Kjo ka bërë që në Shtetet e Bashkuara të vijojnë shumë reagime lidhur me këtë çështje, me shumë prej figurave publike të cilët këtë vendim po e cilësojnë si diskriminim ndaj grave.

Artistja shqiptare me renome botërore e cila jeton dhe vepron në ShBA, Bebe Rexha, bëri gjithashtu një reagim të ashpër në llogarinë e saj zyrtare në Twitter.

“Armët kanë më shumë të drejta se gratë në Amerikë për momentin”, shkroi 32-vjeçarja interpretuese e hitit “I’m a mess”.

Tutje, ajo shpërndau në Twitter edhe një thirrje, e cila është shndërruar në fushatë senzibilizuese ku tregon rrugën se çfarë mund të bëjnë tani e tutje qytetarët kundërshtues të këtij vendimi.

Në letër thuhet se është mirë t’i bashkohen një proteste lidhur me kët♪ çështje, ato që duan të abortojnë të mbajnë pilula aborti me vete dhe të bëjnë kontrolle të rregullta, si dhe është mirë që të bëhet presion në qeveritë e shteteve përkatëse, që të bëhet thirrje për legalizim të abortit.

Guns have more rights than women in America right now.

— Bebe Rexha (@BebeRexha) June 24, 2022