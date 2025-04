Pasi e goditi me kondak të armës, gjuajti edhe me armë zjarri – I dyshuari në Istog ende në arrati Një person në Istog po kërkohet nga Policia, pasi që i njëjti ka goditur një person tjetër me kondak të armës e më pas ka shtënë me armë zjarri. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajon të Pejës, Fadil Gashi. Ai ka thënë se viktima është dërguar për trajtim…