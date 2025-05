Pasi e “fitoi rastin” ndaj Drilonit, Xheneta i reagon me një postim: Fituesi i shpikur i BBV, u përplas me realitetin prej letre

Xheneta Fetahu ka reaguar në rrjetet sociale pas vendimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për të përmbyllur rastin e ankesës së Drilon Ramës, për publikimin e përgjimeve telefonike që bëri ish-banorja para disa muajsh.

AIP vlerësoi se qëllimi i ankesës së Drilonit, pra fshirja e incizimeve ishte realizuar dhe bazuar në ligj, nuk kishte arsye për të ndërmarrë masa shtesë, duke e mbyllur procedurën administrative.

E për këtë Xheneta bëri një reagim në Instagram duke thumbuar Drilonin.

“Fituesi i shpikur i BBV, që tregonte gishtin e mesit prej plastike – sot u përplas me realitetin prej letre. Ankesa për privatësi? Vetë kishte dhënë pëlqimin për publikim.Institucioni zyrtar e tha troç: ‘S’ka shkelje. S’ka hetim. Rasti? Pa bazë’. Pra, ai që s’kishte çka me thanë – e mbushi skenën me drama plastike. Po tash që vendimi erdhi.. A thua gishtin ku do ta fus sonte?”, shkroi ish-banorja e BBVK-s në postimin e saj.