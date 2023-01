Pasaportat e skaduara, Krasniqi e quan kërkesë turpëruese të Sveçlës drejtuar Gjermanisë

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka reaguar pasi ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i ka kërkuar Gjermanisë t’i lejojë qytetarët e Kosovës, të lëvizin me pasaportë të skaduar.

Krasniqi tha se Qeveria, në vend se të bëjë kërkesa turpëruese drejt shteteve mike për lejimin e udhëtimit të qytetarëve me pasaporta të skaduara, duhet që urgjentisht këtë problematikë ta shndërrojë në prioritet.

“Festat në Kosovë janë gjithmonë më të mira e më të ngrohta me mërgimtarët tanë prezent. Për fundvit, ata tejkaluan sfidat dhe peripecitë e shumta që ju shfaqën kësaj radhe, vetëm që të jenë pranë familjeve e që ndërrimin e motmotve ta kalojnë bashkë me ta.Fatkeqësisht, edhe në këtë vizitë të tyre, Qeveria nuk arriti që të paktën të sigurojë material për pasaporta, afatet e të cilave shumë mërgimtarëve tashmë u kanë skaduar. Qeveria, në vend se të bëjë kërkesa turpëruese drejt shteteve mike për lejimin e udhëtimit të qytetarëve me pasaporta të skaduara, duhet që urgjentisht këtë problematikë ta shndërrojë në prioritet”, u shpreh lideri i PDK-së.

Po ashtu Krasniqit heksoi se asnjë arsyetim nuk i shfajëson qeveritarët e paaftë për të qeverisur në lidhje me mungesën e materialit për prodhimin e pasaportave.

“Janë bërë muaj të tërë dhe kjo tufë inkompetete nuk është në gjendje ta zgjidhë një problem të thjeshtë furnizimi. A di të tregojë ndokush nga Qeveria e fjalëmanëve pse vetëm Kosova në tërë Evropën nuk ka material për pasaporta”,tha Krasniqi.

Në fund, Krasniqi falënderoi bashkatdhetarët për vizitat dhe kontributin e tyre të çmuar ndaj Kosovës.

“Duke bashkëndjerë me ta për këtë keqtrajtim nga Qeveria, por duke i falënderuar për vizitat dhe kontributin e tyre të çmuar, u uroj të gjithë mërgimtarëve rikthim të mbarë e të sigurt nëpër shtetet ku jetojnë dhe veprojnë. Uroj Vit të ri të mbarë, të suksesshëm e të begatë për të gjithë mërgimtarët tanë dhe familjet e tyre nëpër botë”, shkroi Krasniqi./Lajmi.net/