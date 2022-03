Pas Vuçiqit, edhe një president tjetër refuzon t’i vë sanksione Putinit

Meksika nuk do të vendosë asnjë sanksion ekonomik ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës, tha të martën presidenti meksikan Andres Manuel Lopez Obrador.

Ai gjithashtu raportoi atë që ai e quajti censurë e mediave ruse të sponsorizuara nga shteti nga kompanitë e mediave sociale.

“Ne do të marrim çdo lloj hakmarrjeje ekonomike sepse duam të kemi marrëdhënie të mira me të gjitha gazetat në botë”, tha Lopez Obrador në një konferencë shtypi.

Pozicioni i Lopez Obrador qëndron në kontrast me sanksionet ndërkombëtare të vendosura ndaj Rusisë për veprimet e Presidentit Vladimir Putin.

Rusia ka ndërtuar lidhje të forta me shtete të ndryshme në Amerikën Latine, veçanërisht me administratën autoritare në Kubë, Venezuelë në Nikaragua, por lidhjet e saj me Meksikën shihen të jenë të kufizuara për shkak të marrëdhënieve të forta SHBA-Meksikë. /Lajmi.net/