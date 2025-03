Pas vizitave në Prishtinë dhe Beograd, Sorensen shkon në NATO Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen do të shkojë në vizitë në selinë e NATO-s. Sorensen do të pritet nga zëvendëssekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska. NATO ka njoftuar se ky takim do të mbahet me 31 mars. Së fundmi Sorensen ishte në vizita në Kosovë dhe Serbi për të marrë qëndrimet…