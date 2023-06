Pas vërshimeve Komuna e Pejës del me një njoftim për qytetarët Komuna e Pejës, konkretisht Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime, ka njoftuar se nesër do të pastroj rrugët e qytetit, nga mbetjet prej vërshimeve. Drejtoria ka kërkuar nga qytetarët të shmangin maksimalisht rrugët e qytetit, me qëllim punimet aty, si dhe mosdëmtimit të automjeteve. Njoftimi i plotë: Të nderur qytetar të Komunës së Pejës, kërkojmë…