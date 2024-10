Pas vendimit të gjykatës, 12 emigrantët e strehuar në Shqipëri kthehen në Itali

Një anije italiane me 12 emigrantë, të strehuar ditë më parë në Shqipëri sipas një marrëveshjeje mes dy vendeve, është nisur nga porti i Shëngjinit drejt Italisë mëngjesin e së shtunës, pas urdhrit të gjykatës në Romë për dërgimin e tyre në Itali.

Emigrantët, të cilit në fillim të kësaj jave ishin vendosur në qendrën e pritjes të Gjadrit në veriperëndim të Shqipërisë, janë rrugës drejt Italisë tashmë, tha për Radion Evropa e Lirë drejtori i portit të Shëngjinit, Sander Marashi.

Të premten, Gjykata e Romës shfuqizoi urdhrat për mbajtjen e këtyre emigrantëve në qendrën e pritjes në Shqipëri dhe tha se ata kanë të drejtë të dërgohen në Itali.

“Refuzimi për të vërtetuar mbajtjen në strukturat dhe zonat shqiptare… ndodh për shkak të pamundësisë për të njohur shtetin e origjinës të personave të ndaluar si shtet të sigurt”, tha kryetarja e gjykatës Luciana Sangiovanni, duke shtuar se emigrantët “kanë të drejtë të sillen në Itali”.

Në fillim të kësaj jave, në përgjithësi 16 emigrantë, që u shpëtuan në Mesdhe, u dërguan në Shqipëri përmes një anijeje të marinës italiane, duke u bërë grupi i parë i njerëzve që u strehuan në qendrën e re në Gjadër, pas marrëveshjes së vitit të kaluar mes dy vendeve.

Katër prej tyre u kthyen në Itali ditë më parë, për shkaqe shëndetësore, apo për shkak se ishin të mitur.

Në Shqipëri mund të dërgohen vetëm emigrantët nga një listë prej 22 shtetesh që Italia i ka cilësuar si shtete të sigurta. Egjipti dhe Bangladeshi janë në mesin e këtyre shteteve, por një vendim i fundit për këtë çështje i marrë nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë e bën të pamundur që ata të mbahen në Shqipëri, tha gjykata e Romës përmes një njoftimi.

Ky vendim i gjykatës paraqet një goditje për planin e kryeministres italiane, Giorgia Meloni, për të dërguar azilkërkuesit jashtë Italisë.

Autoritetet italiane kanë thënë se do të ankohen ndaj vendimit.

Grupi i bamirësisë, Sea Watch, e mirëpriti vendimin e gjykatës, duke thënë se me vendimin për dërgimin e migrantëve në Shqipëri, Meloni ka shkelur ligjin e Italisë dhe atë ndërkombëtar.

Shqipëria dhe Italia arritën marrëveshje nëntorin e kaluar për strehimin e migrantëve.

Marrëveshja, që është kritikuar nga organizatatat për të drejtat e njeriut, parasheh që Shqipëria do të pranojë deri në 36.000 migrantë në vit, dhe aplikacionet e azilit të këtyre migrantëve do të procesohen në dy qendra në Shqipëri.

Marrëveshja pesëvjeçare është thënë se do t’i kushtojë Italisë 160 milionë euro në vit.

Sipas marrëveshjes, procedurat për migrantët do të kryhen në dy qendra.

Qendra e parë në Shëngjin do të përdoret për procedura të identifikimit të migrantëve, ndërsa qendra e dytë, në Gjadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shpërbëjë për strehim të migrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil.

Qendrat do të funksionojnë sipas ligjit italian, me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do t’i mbajnë seancat përmes video-lidhjes nga Roma.

Italia ka thënë se do të pranojë t’i strehojë migrantët që fitojnë azil. Ndërkaq, ata që nuk fitojnë azil do të dëbohen direkt nga Shqipëria.