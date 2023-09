Pas vdekjes së policit të Kosovës, Luizi: Kosova nuk ka qenë e nuk do të jetë vetëm asnjëherë

Dita e djeshme ishte përplot befasira e aspak e lehtë për Kosovën.

Kjo pasi një polic i Kosovës mbeti i vrarë pas një sulmi nga terroristë serb, shkruan lajmi.net.

Nuk kanë munguar ngushëllimet për familjarët e policit të vrarë.

Një i tillë erdhi edhe nga fituesi i “Big Brother VIP Albania 2”, Luiz Ejlli.

Këngëtari shkodran ka bashkëndjerë me familjarët e policit, teksa është shprehur se Kosova nuk ka qenë e as nuk do të jetë vetëm./Lajmi.net/