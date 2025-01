Pas vaksinimit me sukses të vajzave kundër virusit HPV, ministri Vitia njofton se së shpejti do të nis vaksinimi edhe për djemtë Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia njoftoi se në Kosovë do të fillojë vaksinimi edhe për djemtë kundër virusit HPV. Vitia në një konferencë për media tha se pas vaksinimit me sukses të 10 mijë vajzave në vitin e kaluar këtë vit do të fillojë vaksinimi edhe për djemtë duke e cilësuar këtë si një arritje…