Pas thirrjes së Haradinajt për mbledhje të Qeverisë, reagon Kusari-Lila

Kryeministri në dorëheqje, Ramush Haradinaj, ka thirrur mbledhje të Qeverisë për ditën e nesërme.

Kjo mbledhje pritet të fillojë nesër në ora 14:00, shkruan lajmi.net.

Në lidhje me mbajtjen e mbledhjes së Qeverisë ka reaguar deputetja e Kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari-Lila.

Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në rrjetin social Facebook, Kusari-Lila, ka thënë se në momentin që Haradinaj ka dhënë dorëheqje të parevokueshme, ai i ka dorëzuar mandatin dhe aktualisht Haradinaj mund të jetë vetëm kryetar i partisë së tij dhe asgjë më shumë.

Lexo edhe:

“Para se të hyjë nesër në ora 14:00 në sallën e mbledhjeve të Qeverisë, ish Kryeministri të lirojë URGJENTISHT nga detyra këshilltarin e tij ligjor dhe të angazhojë një tjetër i cili do ta mbrojë kur të ballafaqohet me pasojat ligjore të mbajtjes së mbledhjes së jashtëligjshme dhe abuzimit me detyrën të cilën vullnetarisht e dorëzoi”, ka shkruar ndër të tjerash Kusari-Lila.

Postimi i plotë pa ndërhyrje i Kusari-Lilës:

Jashtëligjshmëria e mbledhjes së Qeverisë

Nesër në ora 14:00 është ftuar mbledhja e Qeverisë së Kosovës, nga ish – Kryeministri i Kosovës, i cili dha dorëheqje të parevokueshme nga ky post ditë më parë.

Rrjedhimisht, ai që nga momenti kur ia “dorëzoi” popullit mandatin, ish – Kryeministri është vetëm kryetar i partisë së tij dhe qytetar i thjeshtë i Republikës së Kosovës dhe i pushojnë të gjitha obligimet dhe përgjegjegjësitë e detyrës që mban, përfshirë edhe shkuarjen në zyre dhe vazhdimin e obligimeve të Kryeministrit.

Para se të hyjë nesër në ora 14:00 në sallën e mbledhjeve të Qeverisë, ish Kryeministri të lirojë URGJENTISHT nga detyra këshilltarin e tij ligjor dhe të angazhojë një tjetër i cili do ta mbrojë kur të ballafaqohet me pasojat ligjore të mbajtjes së mbledhjes së jashtëligjshme dhe abuzimit me detyrën të cilën vullnetrisht e dorëzoi.

Nëse ka planifikuar ish-Kryeministri të vazhdojë fushatën politike me resurset e shtetit të Kosovës të cilat i përdori deri më tani, është gabuar rëndë.

Qeveria është e shkarkuar vullnetarisht dhe me të edhe krejt të emëruarit e saj.

Shkoni në shtëpi dhe mos e ngarkoni shtesë veten me shkelje, se deri më tani keni bërë mjaft. /Lajmi.net/