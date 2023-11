Pas takimit me Kurtin e Osmanin: Stoltenberg shkon në Serbi Pas Kosovës, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka shkruar në Serbi për vizitë. Ai sonte është pritur nga ministri i Mbrojtjes, Millosh Vuçeviq, në aeroportin “Nikola Tesla” të Beogradit. Stoltenberg në Kosovë u takua me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Sekretari i Stoltenberg, ka deklaruar pas takimit me presidenten e Kosovës…