Pas takimit me Hamzën, Kurti tregon kur do ta takoj Abdixhikun për çështjen e Presidentit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot ka pritur në takim Kryetarin e PDK-së dhe deputetin e Kuvendit, Bedri Hamza. Kurti falënderoi Kryetarin Hamza për bashkëpunimin në Kuvend me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryetari Hamza shprehu gatishmërinë për koordinim parlamentar për çështje të interesit shtetëror e kombëtar. Në takim u diskutua për…

Lajme

22/02/2026 19:16

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot ka pritur në takim Kryetarin e PDK-së dhe deputetin e Kuvendit, Bedri Hamza.

Kurti falënderoi Kryetarin Hamza për bashkëpunimin në Kuvend me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.

Kryetari Hamza shprehu gatishmërinë për koordinim parlamentar për çështje të interesit shtetëror e kombëtar.

Në takim u diskutua për zhvillimet politike në vend e më gjerë dhe nevojën për të hapur një kapitull të ri të komunikimit dhe dialogut konstruktiv qeveri-opozitë në të mirë të Republikës sonë dhe pluralizmit partiak e demokratik.

Poashtu, temë e bisedës ishte edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit për çfarë kanë mbetur vetëm edhe 10 ditë kohë në bazë të afateve kushtetuese. U konstatua që bashkëpunimi është i nevojshëm, duke qenë se duhen së paku 2/3 e deputetëve të Kuvendit për votim të suksesshëm.

Kurti ka paralajmëruar se nesër do të takohet me Kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, për të vijuar konsultimet politike në prag të zgjedhjes së Presidentit.

Artikuj të ngjashëm

February 22, 2026

Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Kçiq...

February 22, 2026

Takimi Kurti – Hamza, ZKM jep detaje: U konstatua që bashkëpunimi...

February 22, 2026

Hamza takon Kurtin për të diskutuar për zgjedhjen e Presidentit: Nuk...

February 22, 2026

Zbulohet identiteti i viktimës që u fut i armatosur në rezidencën...

February 22, 2026

‘‘Person i çmendur’’, Shtëpia e Bardhë reagon rreth rastit ku 20-vjeçari...

February 22, 2026

Shërbimi Sekret vret një burrë që u përpoq të hynte në pronën e Trumpit

Lajme të fundit

Kushtrim Kelani flet për raportin me Sasën pas daljes nga Big Brother

Raportohet se një person është gjetur pa shenja...

​Arsenal dominon derbin e Londrës, sytë drejt titullit

Takimi Kurti – Hamza, ZKM jep detaje: U...