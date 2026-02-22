Pas takimit me Hamzën, Kurti tregon kur do ta takoj Abdixhikun për çështjen e Presidentit
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot ka pritur në takim Kryetarin e PDK-së dhe deputetin e Kuvendit, Bedri Hamza. Kurti falënderoi Kryetarin Hamza për bashkëpunimin në Kuvend me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryetari Hamza shprehu gatishmërinë për koordinim parlamentar për çështje të interesit shtetëror e kombëtar. Në takim u diskutua për…
Lajme
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot ka pritur në takim Kryetarin e PDK-së dhe deputetin e Kuvendit, Bedri Hamza.
Kurti falënderoi Kryetarin Hamza për bashkëpunimin në Kuvend me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.
Kryetari Hamza shprehu gatishmërinë për koordinim parlamentar për çështje të interesit shtetëror e kombëtar.
Në takim u diskutua për zhvillimet politike në vend e më gjerë dhe nevojën për të hapur një kapitull të ri të komunikimit dhe dialogut konstruktiv qeveri-opozitë në të mirë të Republikës sonë dhe pluralizmit partiak e demokratik.
Poashtu, temë e bisedës ishte edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit për çfarë kanë mbetur vetëm edhe 10 ditë kohë në bazë të afateve kushtetuese. U konstatua që bashkëpunimi është i nevojshëm, duke qenë se duhen së paku 2/3 e deputetëve të Kuvendit për votim të suksesshëm.
Kurti ka paralajmëruar se nesër do të takohet me Kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, për të vijuar konsultimet politike në prag të zgjedhjes së Presidentit.