Pas sulmit në zemër, Casillas merr një tjetër tronditje

Por legjenda spanjolle tashmë do të vuajë edhe për shëndetin e gruas së tij.

Gazetarja 35-vjeçare, Sara Carbonero, ka zbuluar se po vuan nga një kancer i vezorëve.

Nëpërmjet rrjeteve sociale, gruaja e Iker Casillas ka dhënë lajmin e hidhur.

“Kur ende nuk u shërova nga një goditje, jeta na ka befasuar përsëri. Këtë herë jam unë, ajo që po luftoj për shëndetin. Disa ditë më parë gjatë një kontrolli, mjekët përshkruan një tumor në vezore dhe më kanë operuar. Gjithçka ka dalë mirë dhe për fat të mirë e kemi kapur në kohë, por kam mbetur edhe disa muaj duke luftuar ndërsa kam trajtimin përkatës.

Unë jam e qetë dhe e sigurt se gjithçka do të jetë në rregull. E di që rruga do të jetë e vështirë, por gjithashtu do të ketë një fund të lumtur. Kam mbështetjen e familjes dhe të burrit tim dhe një ekipi të madh mjekësor.

Unë përfitoj nga ky moment për të kërkuar që kolegët e gazetarëve të tregojnë respektin dhe mirëkuptimin që më kanë treguar gjithmonë, veçanërisht në këto kohë të vështira dhe delikate për mua dhe familjen time”, shkruan në rrjetet sociale bashkëshortja e portierit spanjoll të Portos.