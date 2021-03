Pas suksesit me këngën “Bad Rosita”, Rina Balaj vjen me një paraqitje joshëse

Rina Balaj arriti të marrë pëlqime dhe komente nga më të ndryshmet në postimin e fundit, shkruan lajmi.net.

Artistja shqiptare ka ndarë me ndjekësit dhe fansat e saj në profilin zyrtar në Instagram dy fotografi e veshur me shumë shije.

Rina ka kombinuar një palë xhinse me një bluzë me ngjyrë të bardhë e cila shihet tejet e shkurt duke i zbuluar barkun e tonifikuar.

E rregulluar me makijazh dhe me dukjen e veçantë me flokët e saj me ngjyrë portakalli ka publikuar dy imazhe duke mos munguar numri i pëlqimeve nga 272 mijë ndjekësit e saj.

Ndryshe, projekti i fundit nga këngëtarja “Bad Rosita” ka arritur 2 milionë shikime për vetëm dy javë në platformën YouTube./Lajmi.net/