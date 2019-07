Pas shumë vitesh edhe një duet me Lyrical Son? Flet Arta Bajrami

Arta Bajrami ka treguar se a do të sjell edhe një duet me Lyrical Son.

Arta Bajrami ishte e ftuar së fundi në një intervistë për “Mirage” ku foli shumëçka rreth saj, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja komentoi suksesin e projektit të fundit, ndërsa ka folur edhe lidhur me projektet e reja.

Ndër të tjera, ajo përmendi edhe duetin që kishte vite më parë me Lyrical Son, me këtë rast tregoi se a do ta shohim edhe një tjetër duet mes tyre.

Në videon e mësipërme gjendet intervista e plotë e Arta Bajramit, ku mund të mësoni se çfarë tha ajo për një tjetër duet të mundshëm me Lyrical Son. /Lajmi.net/