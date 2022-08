Pas shumë kolegeve, Dafina Zeqiri prish raportet edhe me Era Istrefin

Këngëtaret shqiptare Dafina Zeqiri dhe Era Istrefi janë aktualisht dy artistet më të komentuara të momentit e kjo jo për shkak të aktivitetit muzikor por shkak i një sherri.

Dafina publikisht akuzoi Erën se i kopjoi vathët, e fansat e kësaj së fundit e akuzuan Daffyn se i ka kopjuar veshjen, shkruan lajmi.net.

Akuzat për kopjim vazhduan pasi Dafina publikoi këngën e re me titull “Dhimbje, dhimbje” në klipin e të cilës shfaqet me një ‘body’ të gjelbër, e Era ishte shfaqur me të njëjtën veshje pak kohë më parë.

Pas këtyre akuzave, ndjekësit e artisteve kanë vënë re se ato nuk ndiqen më në Instagram. /Lajmi.net/