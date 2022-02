E sot ajo ka zbuluar edhe një befasi të re, shkruan lajmi.net.

Përmes disa imazheve të publikuara në profilin e saj të Instagram ajo ka zbuluar se do të lansojë projektin muzikor të radhës.

Kënga do të titullohet “Hana” dhe do të publikohet të premtën me datën 18 shkurt.

Ajo gjithashtu ka rrëfyer se kjo këngë do të jetë këngë kushtuar dashurisë së saj.

Kujtojmë se kënga “Diell” e shkruar në shtëpinë e Big Brother VIP, u pëlqye jashtëzakonisht nga publiku dhe fansat e saj./Lajmi.net/