Pas shpërthimit të vullkanit në Rusi, i gjithë vendi mbulohet nga hiri

Ekipi lëshoi një alarm të kuq duke vënë në dukje se një “shtëllungë e madhe hiri” po udhëtonte në perëndim të vullkanit dhe se një shpërthim me hi që derdhej deri në 15 kilometra të lartë mund të ndodhte në çdo kohë.

“Aktiviteti i vazhdueshëm mund të ndikojë në fluturimet ndërkombëtare dhe avionët që fluturojnë në lartësi më të ulëta”, tha ai.

Autoritetet lokale mbyllën shkollat ​​dhe urdhëruan banorët e fshatrave të afërta të qëndrojnë brenda, sepse reja e hirit mund të përhapet dhjetëra kilometra rreth vullkanit, tha udhëheqësi i Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko në një postim në Telegram.

Një nga vullkanet më të mëdha dhe më aktive të Kamçatkës, Shiveluch ka pasur rreth 60 shpërthime të rëndësishme në 10,000 vitet e fundit, me të fundit në vitin 2007. Bondarenko tha se vullkani shpërtheu në orën 6:31 të mëngjesit me orën lokale dhe shtëllunga u përhap në fshatra më shumë se 70 kilometra.

“Banorët këshillohen të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme”, theksoi ai. /Lajmi.net/

Strongest #ashfall in 60 years in Russia

The village of Klyuchi, along with neighboring areas Maisky and Kozyrevsk, has been severely affected by ashfall caused by the eruption of the Shiveluch #volcano.

The region has experienced the strongest ashfall in 60 years, resulting… pic.twitter.com/hg2ghczYfG

— Russian Market (@runews) April 11, 2023