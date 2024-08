Pas Sarajevës, drejtori i CIA do të shkojë në Beograd, kryediplomati boshnjak e përmend dialogun Kosovë-Serbi pas takimit me të Drejtori i CIA-s, William Burns zhvilloi sot një takim në Sarajevë me drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnje e Hercegovinës, Almir Xhuvo, dhe më pas shkoi në Presidencën e BeH ku zhvilloi takime me krerët e shtetit dhe ministrin e Jashtëm, Elmedin Konakoviq. Konakoviq zbuloi disa detaje të bisedës me amerikanin, duke…