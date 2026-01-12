Pas reshjeve të fundit, rritet niveli i ujit në liqenin e Batllavës dhe në Badoc

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar konsumatorët në lidhje me gjendjen aktuale të nivelit të ujit në liqenet “Batllavë” dhe “Badoc”. Sipas të dhënave zyrtare nga kjo kompani bëhet e ditur se niveli i ujit në Badoc aktualisht është 645.65 metra mbi nivelin e detit, që paraqet 4.20 metra nën kuotën maksimale të mbushjes.…

12/01/2026 13:28

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar konsumatorët në lidhje me gjendjen aktuale të nivelit të ujit në liqenet “Batllavë” dhe “Badoc”.

Sipas të dhënave zyrtare nga kjo kompani bëhet e ditur se niveli i ujit në Badoc aktualisht është 645.65 metra mbi nivelin e detit, që paraqet 4.20 metra nën kuotën maksimale të mbushjes.

Kurse në liqenin e Batllavës kuota e ujit ka arritur në 633.70 metra përkatësisht 1.30 metra nën nivelin maksimal të mbushjes.

Nga ndërmarrja bëhet e ditur se pas reshjeve të fundit është evidentuar rritje e nivelit të ujit në të dyja liqenet, në vlerë prej 2.5 deri në 3 metra, duke përmirësuar ndjeshëm gjendjen hidrike./Lajmi.net/

