Pas reshjeve të fundit, rritet niveli i ujit në liqenin e Batllavës dhe në Badoc
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar konsumatorët në lidhje me gjendjen aktuale të nivelit të ujit në liqenet “Batllavë” dhe “Badoc”.
Sipas të dhënave zyrtare nga kjo kompani bëhet e ditur se niveli i ujit në Badoc aktualisht është 645.65 metra mbi nivelin e detit, që paraqet 4.20 metra nën kuotën maksimale të mbushjes.
Kurse në liqenin e Batllavës kuota e ujit ka arritur në 633.70 metra përkatësisht 1.30 metra nën nivelin maksimal të mbushjes.
Nga ndërmarrja bëhet e ditur se pas reshjeve të fundit është evidentuar rritje e nivelit të ujit në të dyja liqenet, në vlerë prej 2.5 deri në 3 metra, duke përmirësuar ndjeshëm gjendjen hidrike./Lajmi.net/