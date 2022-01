Pas reagimit të mamasë së Trixës, Donaldi pranon parashutë me këtë mbishkrim

Sot banorit i është dërguar edhe një tjetër parashutë surprizë, por këtë herë nga mbështetësit e lidhjes së tij me Trixën.

Fillimisht, piloti Arbër Xhaja ka postuar në Instagram një video, ku shfaqet i veshur si “Spiderman”, një simbol identifikues i Donaldit.

“Rrini gati. Diçka e bukur do të ndodhë”, është shprehur piloti. Më pas, ka fluturuar sipër shtëpisë së “Big Brother VIP” me parashutën në të cilën shkruhet: “Mbaje premtimin dem. Fito! We love you Trixa, Donald & Fifi. Team Donald and Nanushat. Filoqyl”.

Ky mesazh mesa duket është bërë nga fansat e tre personazheve, Donaldit, Beatriksës dhe Fifit, që la lojën disa javë më parë.