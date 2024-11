Pas reagime të shumta publike, Atilla Kardesh lë shtëpinë e Big Brother VIP Kosova

Televizioni Klan Kosova ka bërë të ditur largimin e Atilla Kardesh nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 3, duke transmetuar pamjet e momentit të largimit të tij.

Ky vendim vjen pas një reagimi të fortë publik nga shoqëria civile dhe institucione të ndryshme, përfshirë edhe Ministrinë e Drejtësisë.

Reagimet u intensifikuan pas hyrjes së tij në të njëjtën shtëpi me ish-bashkëshorten e tij, Drenusha Latifi, e cila në të kaluarën e ka akuzuar Kardesh për dhunë dhe ka qenë e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Prania e tij në program së bashku me ish-partneren ka shkaktuar shqetësime të mëdha, me kërkesa nga publiku dhe institucionet për marrjen e masave për të shmangur çdo situatë që mund të shkaktonte stres ose kërcënim për Drenushën.

Ministria e Drejtësisë gjithashtu ka reaguar lidhur me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e respektimit të të drejtave dhe sigurisë për viktimat e dhunës në familje dhe duke i bërë thirrje televizionit dhe organizatorëve që të marrin parasysh rregullat për mbrojtjen e personave vulnerabël.

Largimi i Kardesh nga Big Brother VIP Kosova 3 përfaqëson një rast të rëndësishëm që nxit reflektim për përgjegjësinë e transmetuesve publikë në raport me sigurinë e pjesëmarrësve të tyre. Ndërkohë, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe reagime që mbështesin vendimin për të garantuar një mjedis të sigurt dhe të drejtë për të gjithë pjesëmarrësit e këtij formati të njohur televiziv.