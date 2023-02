Pas raportimeve të arrestimit të bashkëshortit, reagon Arta Bajrami: Burrin e kam në shtëpi

Tash e disa ditë, në media ka qarkulluar emri i bashkëshortit të këngëtares kosovare, Arta Bajrami, Xhim Sekiraqa.

Në media u raportua se ai ishte arrestuar pasi ishte në kërkim në nivel kombëtar e ndërkombëtar, shkruan lajmi.net.

Një gjë të tillë e ka hedhur poshtë vetë këngëtarja, teksa ka reaguar në ‘Instagram’.

E revoltuar ajo ka bërë të ditur se bashkëshorti i saj ndodhet në shtëpi, teksa ka kërkuar që mos të servohen lajme të rreme.

“Burrin e kam në shtëpi, Prishtinë, Vranjefc, me mua e me fëmijët e jo në Londër, mos servoni dezinformata kot. Atë fotografi e keni marrë nga storjet e mia ku fansat e mi më bëjnë ‘tag’ personi që më ka bërë ‘tag’ duke dëgjuar këngën time ishte në Londër dhe do e ripostoj prapë që ta shihni do ju padis për këtë e shohim pastaj”, ka shkruar Bajrami-Sekiraqa në ‘InstaStory’.

Ditën e sotme, lajmi.net e ka kontaktuar Xhemajl Sekiraqë, teksa ai ka sqaruar se është i lirë dhe nuk ka të bëjë asgjë me lajmet e qarkulluara në media.

“Nëse ekziston mundësia të më lini rehat në jetën time, mos t’ma cenoni privatësinë, unë jam njeri familjar, jam baba i tre fëmijëve dhe dua të ruaj privatësinë time. Kështu që krejt çka kam kërkuar është t’më lini rehat me fantazitë e rrenat që i dëgjoni në kafe, përndryshe detyrohem të ndjek rrugët ligjore kundër mediave që shpërndajnë dezinformata, thashetheme për klikime, për interesa të tyre. Për rastin që është bërë bujë në media, unë nuk kam lidhje fare, është dezinformatë”, ka thënë Xhemajl Sekiraqa./Lajmi.net/