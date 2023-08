Pas publikimit të skandalit Rozeta Hajdari paditë Berat Buzhalën dhe zyrtarin e ministrisë së saj Ministrja e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, Rozeta Hajdari ka çuar padi në Gjykatë kundër gazetarit Berat Buzhala, gazetës së tij “Nacionale” si dhe zyrtarit të ministrisë, Enver Hajrullahu. Këtë veprim ajo e ka bërë pas publikimit të skandalit me përgjimet ku shpërfaqen dallavere me furnizimin me grurë dhe vaj, shkruan lajmi.net. Ajo ka thënë se…