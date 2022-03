​Pas problemeve të djeshme, sot pritet të nisë shitja e biletave për miqësoren Kosovë-Burkina Faso

Në fakt, kjo ishte planifikuar të bëhet të hënën duke filluar nga ora 16:00, por në orët e pasdites, FFK doli me njoftim zyrtare se kjo është shtyrë për një ditë më vonë për shkak të problemeve teknike.

“Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin se për shkaqe teknike shitja e biletave për ndeshjen miqësore Kosova – Burkina Faso, e cila do të zhvillohet më 24 mars në orën 18:00, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, është shtyrë për ditën e martë. Shitja e biletave do të bëhet në mënyrë fizike në dy pika të shitjes së kompanisë “Artmotion” në Prishtinë. Për detajet tjera opinioni do të njoftohet me kohë”, thuhej në njoftimin e FFK-së.

Ndeshja Kosova-Burkina Faso zhvillohet më 25 mars në stadiumin “Fadil Vokrri”.