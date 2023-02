Pas “PO-së” së Kurtit ndaj planit të BE-së, Bislimi takoi Lajçakun – Dalin detaje

Në një postim në Twitter, Lajçak tha se “mezi pret” ta realizojë vizitën e tij në Kosovë, për të diskutuar modalitetet e zbatimit të marrëeveshjes, shkruan lajmi.net.

“Në vijim të takimit të djeshëm të dialogut, me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi”, ka shkruar Lajçak.

“Mezi pres vizitën time në Kosovë së shpejti, për të diskutuar modalitetet e zbatimit. Theksoj rëndësinë e marrëveshjes për aneksin e zbatimit për të garantuar se gjithçka që është rënë dakord do të zbatohet”, ka shkruar Lajçak në Tëeet duke publikuar edhe foton e takimit me Bislimin. /Lajmi.net/

Followed up on yesterday’s Dialogue meeting with DPM @BislimiBesnik. Looking forward to my visit to Kosovo soon to discuss implementation modalities. Highlighted the importance of agreeing on the implementation annex to guarantee that everything agreed will be implemented. pic.twitter.com/z4t1MDHVhs

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) February 28, 2023