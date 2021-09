Pas pezullimit nga kujdestaria, babai i Britney Spears thotë se këngëtarja është në humbje

Në një deklaratë pas vendimit të së mërkurës, avokati i babait të fansave, Vivian L. Thoreen, tha se ai do të vazhdojë të “kujdeset për interesat më të mira të vajzës së tij” pavarësisht pezullimit, transmeton lajmi.net.

“Zoti. Spears e do vajzën e tij Britney pa kushte. Për trembëdhjetë vjet, ai është përpjekur të bëjë atë që është në interesin e saj më të mirë, qoftë si kujdestare apo si babai i saj, “filloi deklarata e Thoreen. “Kjo filloi me pranimin për të shërbyer si kujdestare e saj kur ajo hyri vullnetarisht në konservator.”

Avokatët e Jamie thanë se ai ishte përgjegjës për “ndihmën e saj për të ringjallur karrierën e saj dhe për të rivendosur një marrëdhënie me fëmijët e saj”, Jayden dhe Sean Preston.

“Për këdo që është përpjekur të ndihmojë një anëtar të familjes që merret me çështjet e shëndetit mendor, ata mund të vlerësojnë sasinë e jashtëzakonshme të shqetësimit të përditshëm dhe të punojnë këtë që kërkohet.”

Thoreen tha se “puna dhe shqetësimi” përfshinte që Jamie të kafshonte gjuhën për të mos iu përgjigjur “të gjitha sulmeve të rreme, spekulative dhe të paargumentuara ndaj tij” nga publiku ose “avokati i vetë Britney”.

Avokati i Jamie e quajti rezultatin e seancës së së mërkurës “edhe më zhgënjyese, dhe sinqerisht, një humbje për Britney” dhe pretendoi se ishte “e gabuar” që gjykata të pezullojë Jamie.

“Pavarësisht pezullimit, z. Spears do të vazhdojë të shikojë për interesat më të mira të vajzës së tij dhe do të punojë me mirëbesim drejt një zgjidhjeje pozitive të të gjitha çështjeve,” përfundoi deklarata e Thoreen.

Avokati i Britney, Mathew Rosengart, i kërkoi gjykatës që të emërojë llogaritarin publik të certifikuar John Zabel si kujdestar të përkohshëm të pasurisë së Britney prej 60 milionë dollarësh. Gjykatësi ra dakord për emërimin e Zabel pavarësisht kundërshtimit nga Jamie dhe ekipi i tij ligjor.

It’sshtë e qartë se këngëtarja “Toxic”, 39 vjeç, nuk mund të ndihej më ndryshe, siç tha një burim ekskluzivisht për Page Six pas vendimit se Britney “shpërtheu në lot”.

“Për kohën më të gjatë, ajo kishte filluar të mendonte se nuk do të shihte kurrë ditën kur kontrolli dominues i babait të saj mbi çdo aspekt të jetës së saj do të përfundonte, por më në fund ndodhi.”

Insajderi shtoi, “Ajo është në shok dhe në humbje për fjalët, por fjalë për fjalë kërcen nga gëzimi. Ajo nuk ka ndjerë gëzim si kjo në 13 vjet. ”

Këngëtarja “Ndonjëherë” u tha fansave përmes mediave sociale se ishte në “cloud 9” – fjalë për fjalë dhe figurativisht, ndërsa po fluturonte me një aeroplan – pasi përfundoi seanca.

Britney ka qenë nën kujdestarinë, e cila i lejoi Jamie të kontrollonte çështjet e saj personale, mjekësore dhe financiare, që nga viti 2008 pas një viti të trazuar që përfshinte marrjen e fëmijëve të saj./Lajmi.net/