Pas përleshjes fizike Cllevio publikon një imazh nga morgu, ka një mesazh për Noizyn

E gjithë kjo për shkak të një përleshje fizike që ndodhi mes tij dhe Noizyt, shkruan lajmi.net

Ndërsa sot përmes disa InstaStory, ai publikoi një imazh nga morgu.

“Pasoja fatale, nëse nuk ma largojnë mpiksjen e gjakut n‘kokë do vini këtu të me merrni për të banesa, bravo Noizy do bëhesh vrasës”, ishte mbishkrimi i tij.

Pas këtij imazhi ai publikoi disa InstaStory duke qarë teksa dëgjon këngën e tij. /Lajmi.net/