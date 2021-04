Pas përfundimit të mbledhjes, LDK njofton për vendimet që u morën brenda partisë

Lidhja Demokratike e Kosovës ka përfunduar mbledhjen. Pas kësaj në një njoftim për media është bërë e ditur se me shumicë votash janë marrë disa vendime në lidhje me organizimin e brendshëm të partisë.

Nga LDK me shumicë votash kanë votuar që të krijohen ekipe të cilat do të bëjnë vlerësimin e gjendjes aktuale në degët e LDK-së.

“Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në përputhje me Platformën për reforma dhe riorganizim, të paraqitur nga kryetari dhe të miratuar nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së, mori vendim që të krijojë ekipet të cilat do ta bëjnë vlerësimin e gjendjes aktuale në Degët e LDK-së. Këto ekipe do të propozojnë mënyrat që do të ndiqen në procesin e reformimit të thellë të Degëve. Procesi i reformimit synon të riorgnizojë Degët dhe t’i hapë ato ndaj individëve me kredibilitet dhe të rinjve që besojnë në vlerat tona të përbashkëta. Po ashtu, ekipet e Kryesisë do të ndihmojnë Degët në përgatitjet për zgjedhjet lokale”u tha nga LDK.

Poashtu u theksua se është aprovuar propozimi i kryetarit për strukturën e re organizative:

Riorganizohet Zyra për medie dhe Qendra për Informim e Kosovës – QIK;

Në kuadër të Fondacionit “Ibrahim Rugova” themelohet Shkolla Politike;

Kryesia e Lidhjes Demokratike, aprovoi formimin e gjashtë Departamenteve si në vijim:

Departamenti i Politikës së Jashtme;

Departamenti i Rendit, Ligjit dhe Sigurisë;

Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit;

Departamenti i Arsimit, Kulturës dhe Sportit;

Departamenti i Shëndetësisë;

Departamenti i Rinisë;

Departamenti i Avancimit Shoqëror.

“”Këto departamente do të përgatisin dhe hartojnë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe alternativën opozitare ndaj pushtetit”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/