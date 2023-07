Pas pensionimit si futbollist, Gjeraj merr drejtimin e Lirisë U21 Robert Gjeraj, ditë më parë i dha fund karrierës si futbollist. Gjeraj ishte njëri bga lojtarët më me përvojë në futbollin kosovar, ku për 22 vite ishte pjesë e shumë ekipeve të ndryshme në vend. Së fundmi ai i njoftoi që do var këpucët, transmeton lajmi.net. 39 vjeçari pas pensionimit si futbollist, karrierën do ta…