Pas pak nis mapa vendimtare e Guild Eagles kundër ekipit rus, këtu mund ta shikoni live Guild Eagles është duke u përballur me kundërshtarët e skuadrës ruse Aurora, në CS2. Ekipi kosovar synon vendin në “CCT Global Finals” dhe aty kualifikohet vetëm në rast të fitores, shkruan lajmi.net. Pas pas do të nis mapa vendimtare në “Ancient”, aty ku do të përcaktohet skuadra fituese. Për ta parë live ndeshjen klikoni KËTU./Lajmi.net/