Pas Osmanit, Konjufca e pret me Ramën në Kuvend Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca e ka pritur në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Takimi është zhvilluar pa praninë e medieve. Rama fillimisht është pritur në takim nga e para e shtetit Vjosa Osmani. Takimin me Ramën e ka refuzuar kreu i Qeverisë, Albin Kurti. Ai ka thënë se me Ramën do të takohet…