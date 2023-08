Pas Osmanit edhe Konjufca nesër do të takohet me ambasadorin e Kuvajtit Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, të mërkurën do të pres në takim ambasadorin e Kujavtit, Faisal Al Musaileem. Këtë e ka bërë të ditur për media zyra për komunikim e kryeparlametarit. Takimi do të fillojë në orë 11, dhe mediet mund të marrin pamje. Gjatë ditë së sotme edhe presidentja e Kosovës, Vjosa…