Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga LDK në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajme

29/12/2025 21:21

Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:

  1. Lumir Abdixhiku – 13,548 Vota

  2. Hykmete Bajrami – 8,679 Vota

  3. Ukë Rugova – 7,507 Vota

  4. Doarsa Kica Xhelili – 6,745 Vota

  5. Avdullah Hoti – 6,729 Vota

  6. Kujtim Shala – 5,891 Vota

  7. Armend Zemaj – 4,689 Vota

  8. Anton Quni – 4,678 Vota

  9. Lutfi Haziri – 3,857 Vota

  10. Janina Ymeri – 3,316 Vota

Këto janë rezultatet paraprake për kandidatët e LDK-së pas numërimit të një pjese të votave. /Lajmi.net/

