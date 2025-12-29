Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga LDK në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025: Lumir Abdixhiku – 13,548 Vota Hykmete Bajrami – 8,679 Vota Ukë Rugova – 7,507 Vota Doarsa Kica Xhelili – 6,745 Vota Avdullah Hoti – 6,729 Vota Kujtim Shala – 5,891…
Lajme
Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:
-
Lumir Abdixhiku – 13,548 Vota
-
Hykmete Bajrami – 8,679 Vota
-
Ukë Rugova – 7,507 Vota
-
Doarsa Kica Xhelili – 6,745 Vota
-
Avdullah Hoti – 6,729 Vota
-
Kujtim Shala – 5,891 Vota
-
Armend Zemaj – 4,689 Vota
-
Anton Quni – 4,678 Vota
-
Lutfi Haziri – 3,857 Vota
-
Janina Ymeri – 3,316 Vota
Këto janë rezultatet paraprake për kandidatët e LDK-së pas numërimit të një pjese të votave. /Lajmi.net/