Pas një kohe të gjatë, Bytyqi ftohet nga Olympiacos: I lumtur që luajta pak minuta

Në këtë ndeshje më në fund pati minuta edhe për lojtarin kosovar, Zymer Bytyqi – i cili luajti vetëm 10 minuta, shkruan Lajmi.net

Ai u ndje tejet i lumtur që luajti këto pak minuta: “Fitore e mrekullueshme dhe fantastike që mora disa minuta. Kohët e vështira nuk ndalen, por një njeri i fortë po.”

Kujtojmë që gol në këtë ndeshje shënoi futbollisti shqiptar, Pajtim Kasami./Lajmi.net/

Great win, and great to get some minutes again, pame 🦁❤️ Tough times never last, but tough people do 👊🏼🏆 pic.twitter.com/xReYqUjbnL

