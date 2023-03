Pas ngjarjeve të djeshme, Lorenci i kërkon ndjesë Keisit: Më fal

Keisi u ndje shumë e prekur për mënyrën se si Lorenci deklaroi mbrëmjen e kaluar se ata bashkë kanë patur një lidhje jashtë.

Ajo i tha Lorencit se shpesh herë i tërhiqte vëmendje atij për mënyrën se si sillej apo fliste me të, sepse sipas saj, e kishte frikën që publiku do i keqkuptonte gjërat jashtë.

Lorenci i kërkoi falje Keisit dhe tha se ai nuk e dinte që gjërat do shkonin kështu.

Ai shtoi se u mërzit aq shumë, sa ishte gati të bënte valixhet dhe të dilte nga shtëpia.

Lorenci gjithashtu iu sqaroi banorëve deklaratën që ai bëri në “Prime” e kaluar. Ai i tha banorëve që nëse do e kishte bërë atë deklaratë për të tërhequr vëmendje, shumë thjeshtë mund të krijonte një lidhje me një vajzë brenda.

Ai tha se nuk e kishte studiuar shumë mirë këtë lojë dhe nëse do e kishte bërë, do kishte krijuar një strategji më të fortë.

Lorenci i tha banorëve se ai nuk ka bërë asgjë për lojë dhe se me këtë gjë që tha, në radhë të parë nxjerr keq veten e tij, e pastaj Keisin.