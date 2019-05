Pas ndarjes nga Naomi Campbell, Liam po shoqërohet me modelen seksi

Liam Payne është parë duke u shoqëruar me biondinën tërheqëse.

Këto ditë u bë e ditur se Liam Payne dhe Naomi Campbell i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, transmeton lajmi.net.

E duket se ‘ngushëllimin’ e ka gjetur te modelja seksi e Victoria’s Secret, Stella Maxwell me të cilën së fundmi është parë duke darkuar.

Ajo së fundmi ka dalë nga lidhja lesbike me Kristen Stewart. Ish ylli i One Direction, 25 vjeç, u pa duke kaluar kohë me engjëllin në Berlin dhe duke biseduar shumë pranë njëri-tjetrit. Megjithatë, për të mos tërhequr vëmendje, Liam dhe Stella u panë duke ardhur veçmas në restaurant./Lajmi.net/