Pas Muratit, dështon edhe Arbërie Nagavci për t’u zgjedhur kryetare e Kuvendit

Ka dështuar për t’u zgjedhur kryetare e Kuvendit e propozuara e radhës nga LVV, ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci. Me 55 vota për, kundër 47, 4 abstenime, Nagavci nuk mori votat për t’u zgjedhur.

Lajme

24/08/2025 11:38

Ka dështuar për t’u zgjedhur kryetare e Kuvendit e propozuara e radhës nga LVV, ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci.

Me 55 vota për, kundër 47, 4 abstenime, Nagavci nuk mori votat për t’u zgjedhur.

Lajme të fundit

Murati pas dështimit propozon Nagavcin për kryeparlamentare

Vetëvendosja propozon sërish Hekuran Muratin për kryetar të...

Musliu-Shoshi: Pas kalimit të 30 ditëshit do të...

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe