Pas Muratit, dështon edhe Arbërie Nagavci për t’u zgjedhur kryetare e Kuvendit
Ka dështuar për t’u zgjedhur kryetare e Kuvendit e propozuara e radhës nga LVV, ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci. Me 55 vota për, kundër 47, 4 abstenime, Nagavci nuk mori votat për t’u zgjedhur.
Lajme
24/08/2025 11:38
