Pas Loftus-Cheek, Milan nis bisedimet edhe me Pulisic dhe ofron 25 milionë euro

Siç raporton gazetari italian, Fabrizio Romano “kuqezinjtë” tani kërkojnë edhe anësorin amerikan, Christian Pulisic, shkruan Lajmi.net

Madje ekipi nga Serie A ka bërë një ofertë prej 25 milionë euro në drejtim të Bluve të Londrës për anësorin me prejardhja nga Kroacia.

Kujtojmë që edhe Pulisic është në listën e transferimeve dhe një marrëveshje e tillë mund të ndodhë, nëse dy skuadrat pajtohen me çmimin e ofruar.

24-vjeçari sezonin që lam pas në Premier League ka zhvilluar 24 ndeshje, ka shënuar një gol dhe ka bërë një asist./Lajmi.net/

AC Milan are negotiating with Chelsea for Christian Pulisic after Loftus Cheek deal agreed. Two separated deals and negotiations. 🚨🔴⚫️ #Milan #CFC

Milan insisting to pay less than €25m asking price, player keen on the move but no agreement between clubs yet. pic.twitter.com/zE8oZoDtPi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023